Израиль отверг призывы к прекращению огня в секторе Газа

Опубликовано: 03.11.2023 19:29 , Обновлено: 03.11.2023

Израиль не согласится ни на какое временное прекращение огня, пока не будут освобождены заложники, заявил премьер страны Нетаньяху 3 ноября.

“Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение наших заложников”, - сказал он во время телеобращения.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 3 ноября также заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что “прекращения огня не будет, пока не будут возвращены заложники”.

Тем временем, в США выросло давление на президента Байдена, чтобы тот повлиял на власти Израиля и уговорил их объявить временное превращение огня.

13 сенаторов-демократов призвали к краткосрочному прекращению боевых действий. Сенаторы призвали воспользоваться ей, чтобы доставить гуманитарную помощь.

Они заявили, что Израиль “обязан, в соответствии с международным правом”, осуществлять свою самооборону таким образом, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению и обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся.