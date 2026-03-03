Израиль отправил в Иран спецназ - Al-Arabiya

Опубликовано: 03.03.2026 12:38 , Обновлено: 04.03.2026

Саудовское новостное агентство «Аль-Арабия» (Al-Arabiya) утверждает, что израильские спецназовцы, включая агентов Моссада, действовали на территории Ирана в течение ночи.

Впрочем, агентство не назвало источники информации и не привело подробности предполагаемой операции. В ЦАХАЛе данную новость не комментировали.

Если информация подтвердится, то это будет первый случай в этой войне, когда израильские войска появились непосредственно на территории Ирана. До этого США и Израиль утверждали, что полностью заняты операциям в воздухе.

В любом случае речь, скорее всего, идёт об органиченной спецоперации, а не полноценном вторжении.

После июньской войны в Иране, там были арестованы десятки человек, обвиненных в шпионаже в пользу Моссада, израильской разведывательной службы, оказании медиа-поддержки Израилю или подрыве общественного мнения.

Израильские разведывательные операции внутри Ирана — не новость. По мнению аналитиков, операции, направленные на слежку, проникновение, саботаж и подрыв иранской обороны, восходят к временам иранской революции 1979 года, сообщило ранее Al-Jazeera.

В ноябре 2024 года Али Лариджани, старший советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, признал масштабы израильских операций в Иране, заявив информационному агентству ISNA, что «проблема проникновения стала очень серьезной в последние годы».

А у Ирана есть шпионы в Израиле?

Безусловно есть. И это подтверждают сами власти страны. В конце октября 2025 года израильское агентство внутренней безопасности «Шин Бет» объявило об аресте семи израильских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Днем ранее власти задержали еще одну группу из семи человек в Хайфе, утверждая, что они оказывали помощь иранскому министерству разведки во время войны в июне 2025 года.