Израиль отправил 200 истребителей бомбить в Иране 500 целей: "Крупнейший в истории вылет"

Опубликовано: 28.02.2026 20:46 , Обновлено: 04.03.2026

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что около 200 истребителей нанесли удары по иранским системам противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО) в западном и центральном Иране 28 февраля.

Операция была названа «крупнейшим военным вылетом в истории» израильских ВВС (военно-воздушных сил). Военные заявили, что истребители одновременно сбросили сотни боеприпасов, нацеленных примерно на 500 объектов, включая системы ПВО и пусковые установки ракет, в нескольких местах на территории Ирана.

«Удары по системам обороны позволили расширить превосходство ВВС Израиля в воздухе над иранской воздушной территорией и серьезно ослабили наступательные возможности иранского режима – пусковые установки в западном Иране», – говорится в заявлении.

В нем также добавлено, что один из ударов был нанесен по пусковой установке ракет класса «земля-земля» в Тебризе, на западе Ирана.

Тем временем атакуют Иран ещё и ВМС (военно-морские силы) США. Журналист Axios Барак Равид утверждает, что США и Израиль распределяли цели при ударах по Ирану. США сфокусировали свои удары на объектах ракетной программы, а Израиль взял на себя удары по иранским лидерам.

Известно, что вечером 28 февраля Иран снова запустил ракеты по Израилю в ответ на атаку. О жертвах или ущербе Иерусалим не сообщал.