Израиль отозвал переговорщиков с ХАМАСом. Планирует войну на целый год?

Опубликовано: 02.12.2023 18:54 , Обновлено: 02.12.2023

Израиль отозвал свою группу переговорщиков из Катара после того, как переговоры зашли в "тупик". Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаньяху 2 декабря.

“Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая включала возвращение всех женщин и детей, удерживаемых в заложниках, в соответствии со списком, направленным ХАМАСУ и одобренным им”, - говорится в заявлении главы правительства Израиля.

Телеканал CNN сообщил, что участники переговоров от Израиля были из разведывательного управления “Моссад”, и в заявлении Нетаньяху говорится, что именно глава агентства Дэвид Барни отозвал команду.

Ранее Израиль и ХАМАС с помощью посредничества Катара достигли соглашения, которое предусматривало семидневную паузу в боевых действиях и освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Перемирие началось 24 ноября и дважды продлевалось, прежде чем завершиться в пятницу утром.

Война продлится год?

Американское издание Financial Times сообщило, что власти Израиля решили, что война может продлиться год и более. Газета со ссылкой на свои источники в правительстве Израиля сообщила, что самая интенсивная фаза войны ещё даже не началась, а планируется на начало 2024 года.

Самые важные цели ЦАХАЛа: ликвидация трех руководителей террористов из ХАМАСа - Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы. Также в планах ЦАХАЛа - полная заястка спврегого района газы и прорыв на юг, где ему будут противостоять 24 батальона террористов, использующих сеть подземных тоннелей.

Уже после самой горячей фазы в Израиле рассчитывают, что наступит переходный период с меньшей интенсивностью боевых действий, который завершится к концу 2024 года или чуть позже.