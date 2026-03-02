Израиль открыл второй фронт и объявил войну «Хезболле»

Опубликовано: 02.03.2026 10:31 , Обновлено: 02.03.2026

Глава израильской армии Эяль Замир заявил, что бои против «Хезболлы» (ливанская шиитская военизированная организация), начавшиеся рано утром в понедельник, могут продлиться еще «много» дней.

«Мы начали наступательную кампанию против „Хезболлы“», — заявил Эяль Замир в видеоролике, распространенном военными в понедельник и цитируемом AFP. Это произошло спустя несколько часов после ракетного обстрела израильской территории, ответственность за который взяла на себя ливанская террористическая группировка.

«Мы должны быть готовы к нескольким дням боев — ко многим», — уточнил израильский генерал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также выпустила предупреждения с требованием эвакуации ливанских мирных жителей в десятках деревень на юге Ливана.

«В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и отойти как минимум на 1000 метров от деревень на открытые пространства», — заявила подполковник Элла Вавея, пресс-секретарь Армии обороны Израиля на арабском языке.

Атаки ливанской террористической группировки, которые, по ее словам, были местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вызвали немедленный яростный ответ со стороны Израиля и волну авиаударов по всему Ливану, включая столицу Бейрут. И это при том, что ЦАХАЛ подтвердил: ни одна ракета «Хезболлы» не нанесла ущерба.

Генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что военные начали «наступательную кампанию» против «Хезболлы», которая, вероятно, продлится несколько дней.

«Мы начали наступательную кампанию против „Хезболлы“. Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим в наступление», — сказал он во время оценки ситуации после ракетных и беспилотных атак «Хезболлы» на Израиль.

По данным Армии обороны Израиля, десятки ударов в Бейруте и на юге Ливана были нанесены по штаб-квартире и инфраструктуре «Хезболлы», а также по автомобилю с двумя бойцами элитного подразделения «Радван» террористической группировки в районе Кфар-Даджаля.

В ливанской столице военные заявили, что нанесли удар по «высокопоставленным» членам террористической группировки, не предоставив при этом никаких дополнительных подробностей.