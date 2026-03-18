Израиль отчитался о новых "ликвидациях" представителей иранских властей и пообещал "сюрпризы"

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Опубликовано: 18.03.2026 13:47 , Обновлено: 18.03.2026

Власти Израиля за последние два дня отчитались о нанесении успешных точечных ударов как минимум по трем представителям высших властей Ирана. В среду ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил об убийстве главы разведки Ирана министра Эсмаила Хатиба.

В Иране заявления Израиля пока не комментировали.

За день до этого Иерусалим заявил о “ликвидации” главы Совбеза Ирана Али Лариджани, которого назвал фактическим лидером страны. Также было заявлено об убийстве командующего “Басиджем” — военизированной группировки добровольцев, которая подчиняется КСИР (Корпусу стражей исламской революции) и отвечает за подавление протестов в стране. Тегеран подтвердил гибель чиновников, также уточнив, что были убиты помощники и советники вышеуказанных чиновников.

Таким образом, Израиль начал очередную волну ударов по высокопоставленным представителям властей Ирана. Первая была в первые дни войны.

Тем временем министр обороны Израиля пообещал новые “сюрпризы”, передает The Times of Israel.

“В этот день ожидаются значительные сюрпризы на всех аренах, которые приведут к эскалации войны, которую мы ведем против Ирана и “Хезболлы” в Ливане”, — заявил он во время отчета о ситуации в сфере безопасности.

Кац заявил, что он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху “уполномочили Армию обороны Израиля [ликвидировать] любого высокопоставленного иранского деятеля… без необходимости дополнительного одобрения”.