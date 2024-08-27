Израиль освободил в туннелях террористов ХАМАСа 52-летнего бедуина

Опубликовано: 27.08.2024 19:43 , Обновлено: 27.08.2024

Израильские военные объявили, что спасли из лап террористов ХАМАСа заложника, который был похищен 7 октября 2023 года. Им оказался 52-летний Каид Фархан Алкади, бедуин.

Состояние его здоровья стабильное, и его переводят на медицинское обследование в больницу, сообщили в ЦАХАЛе. Там рассказали, что операцию по освобождению мужчины провели на юге Газы.

Форум семей заложников уже назвал ослабление Каида Фархана “ни чем иным, как чудом”. Он провел в плену 326 дней.

[inf]Алкади родом из бедуинской общины, населенной преимущественно мусульманами, и работал охранником на упаковочной фабрике в кибуце Маген, одной из нескольких фермерских общин, подвергшихся нападению в октябре прошлого года. У него две жены и 11 детей.[/inf]

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Алкади был спасен из “подземного туннеля после получения точных разведданных”. И пообещал, что Израиль “будет добиваться возвращения наших заложников всеми возможными средствами”.

Таким образом, в ЦАХАЛе впервые объявили об успешном освобождении заложника в туннелях террористов ХАМАСа. Раньше все освобождённые были на поверхности.

Считается, что ХАМАС по-прежнему удерживает около 108 заложников, около трети из которых считаются погибшими. Значительное количество заложников было освобождено в обмен на палестинцев, заключенных Израилем в тюрьму, во время прекращения огня в ноябре прошлого года.

При этом на прошлой неделе Армия обороны Израиля заявила, что в ходе ночной операции в Газе были обнаружены тела шести заложников.