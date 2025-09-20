Израиль объявил о завершении испытаний лазерного ПВО. В чем особенность "Железного луча?"

Опубликовано: 20.09.2025 11:47 , Обновлено: 20.09.2025

Министерство обороны Израиля сообщило о скором вводе в строй лазерной системы перехвата, получившая название "Железный луч" (Iron Beam). В ведомстве пообещали, что уже к концу года после финальных испытаний суперсовременная система ПВО должна быть поставлена военным.

Лазерная ПВО Iron Beam разрабатывалась более десяти лет и впервые была представлена в 2014 году. За время последних боевых действий в Газе Армия обороны Израиля использовала маломощную версию системы для сбивания беспилотников “Хезболлы”, запущенных с территории Ливана.

Минобороны Израиля заявило, что Управление оборонных исследований и разработок (DDR&D), ВВС Израиля и оборонная фирма Rafael “успешно завершили расширенную серию эксплуатационных испытаний, которые продолжались несколько недель, чтобы продемонстрировать возможности мощной лазерной системы”.

Во время тестов система перехватывала ракеты, минометные снаряды и беспилотные летательные аппараты.

“Серия испытаний, проведенных на испытательном полигоне на юге Израиля, завершает процесс разработки и представляет собой заключительный этап перед поставкой системы для оперативного использования в Армии обороны Израиля”, - говорится в сообщении министерства.

“Железный луч” предназначен не для замены знаменитого “Железного купола” или других израильских систем противовоздушной обороны, а для того, чтобы дополнять их, сбивая снаряды меньшего размера и оставляя более крупные для более мощных ракетных батарей, таких как “Праща Давида” и “Стрела”.

Одним из преимуществ новой ПВО является цена выстрела. По заявлениям создателей, она не превышает нескольких долларов, в то время как ракеты для перехвата стоят десятки тысяч. У системы есть и минусы. Лазерная система плохо работает в условиях плохой видимости, включая сильную облачность или другие неблагоприятные погодные условия.