Израиль объявил о ликвидации всех лидеров Ирана и его прокси

Опубликовано: 01.03.2026 20:37 , Обновлено: 04.03.2026

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что ликвидировала всех лидеров Ирана и иранских прокси в других странах, которые угрожали существованию Израиля. Такое заявление было сделано на вторые сутки войны против Ирана.

“Официально: все высокопоставленные лидеры террористической «оси» Ирана ликвидированы”, — говорится в лаконичном заявлении ЦАХАЛа.

В список вошли:

Верховный лидер Ирана — Али Хаменеи;

Начальник штаба Ирана — Абдол-Рахим Мусави;

Бывший начальник штаба Ирана — Мохаммад Хоссейн Багери;

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — Хоссейн Салами;

Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» (Командование чрезвычайными ситуациями) — Голам Али Рашид;

Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции — Амир Али Хаджизаде;

Командующий Сирийско-Ливанским корпусом сил «Кудс» — Хоссейн Махдави;

Командующий военным крылом ХАМАС (Исламское движение сопротивления) — Мохаммед Синвар;

Лидер террористической организации ХАМАС — Яхья Синвар;

Командующий Южным фронтом террористической организации «Хезболла» (Партия Аллаха) — Али Карих;

Начальник оперативного управления «Хезболлы» и командующий силами «Радван» — Ибрагим Акиль;

Старший военный командир «Хезболлы» — Фуад Шукр;

Лидер террористической организации «Хезболла» — Хасан Насралла;

Глава военного крыла террористической организации ХАМАС — Мохаммед Дейф;

Начальник штаба вооруженных сил террористического режима хуситов (Ансар Аллах) — Мохаммед аль-Гамари.

В более раннем заявлении ЦАХАЛ утверждает, что план Ирана — уничтожение Израиля — подтверждается резким увеличением производства ракет.

План иранского режима по уничтожению Израиля: резкое увеличение мощностей по производству ракет

“В настоящее время режим производит десятки баллистических ракет в месяц, и наблюдается явное ускорение темпов восстановления — попытка произвести около 8000 ракет к 2027 году. Кроме того, режим прилагает значительные усилия для укрепления своей подземной производственной инфраструктуры. Обладание ракетами режимом, заявившим о своем намерении уничтожить Израиль, представляет собой экзистенциальную угрозу”, — заявили в ЦАХАЛе.