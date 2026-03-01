Израиль объявил о ликвидации всех лидеров Ирана и его прокси
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что ликвидировала всех лидеров Ирана и иранских прокси в других странах, которые угрожали существованию Израиля. Такое заявление было сделано на вторые сутки войны против Ирана.
“Официально: все высокопоставленные лидеры террористической «оси» Ирана ликвидированы”, — говорится в лаконичном заявлении ЦАХАЛа.
В список вошли:
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Верховный лидер Ирана — Али Хаменеи;
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Начальник штаба Ирана — Абдол-Рахим Мусави;
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Бывший начальник штаба Ирана — Мохаммад Хоссейн Багери;
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Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — Хоссейн Салами;
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Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» (Командование чрезвычайными ситуациями) — Голам Али Рашид;
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Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции — Амир Али Хаджизаде;
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Командующий Сирийско-Ливанским корпусом сил «Кудс» — Хоссейн Махдави;
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Командующий военным крылом ХАМАС (Исламское движение сопротивления) — Мохаммед Синвар;
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Лидер террористической организации ХАМАС — Яхья Синвар;
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Командующий Южным фронтом террористической организации «Хезболла» (Партия Аллаха) — Али Карих;
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Начальник оперативного управления «Хезболлы» и командующий силами «Радван» — Ибрагим Акиль;
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Старший военный командир «Хезболлы» — Фуад Шукр;
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Лидер террористической организации «Хезболла» — Хасан Насралла;
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Глава военного крыла террористической организации ХАМАС — Мохаммед Дейф;
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Начальник штаба вооруженных сил террористического режима хуситов (Ансар Аллах) — Мохаммед аль-Гамари.
В более раннем заявлении ЦАХАЛ утверждает, что план Ирана — уничтожение Израиля — подтверждается резким увеличением производства ракет.
План иранского режима по уничтожению Израиля: резкое увеличение мощностей по производству ракет
“В настоящее время режим производит десятки баллистических ракет в месяц, и наблюдается явное ускорение темпов восстановления — попытка произвести около 8000 ракет к 2027 году. Кроме того, режим прилагает значительные усилия для укрепления своей подземной производственной инфраструктуры. Обладание ракетами режимом, заявившим о своем намерении уничтожить Израиль, представляет собой экзистенциальную угрозу”, — заявили в ЦАХАЛе.