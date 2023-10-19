Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАСа

Опубликовано: 19.10.2023 15:09 , Обновлено: 19.10.2023

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате израильского авиаудара погиб Джехад Мейсен, глава возглавляемых ХАМАСом сил национальной безопасности. Также погибли члены его семьи, сообщили СМИ в Газе.

Связанная с Палестиной новостная организация Jerusalem News Network сообщила, что нападение было совершено в районе Шейх Радван в Газе.

Организация сообщила в сообщении на X, бывшем Twitter: “Генерал-майор Джехад Мейсен, командующий палестинскими национальными силами безопасности в секторе Газа, и его семья были убиты в результате взрыва его дома в районе Шейх Радван”.

Война Израиля с террористами из ХАМАСа уже привела к перемещению более 1 миллиона палестинцев, что составляет почти половину населения Газы. Почти 5000 человек погибли с обеих сторон и тысячи были ранены.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что ограниченная гуманитарная помощь будет допущена в Газу после просьбы президента Соединенных Штатов Джо Байдена

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль на мотопланерах, лодках и грузовиках и убили мирных жителей и израильских солдат. Израиль пообещал уничтожить группировки боевиков и нанес по ним жестокие удары.