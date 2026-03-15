Израиль назвал сколько недель продлится война с Ираном. Тегеран ответил ультиматумом
Израильские военные планируют как минимум еще три недели военной кампании против Ирана, и впереди «тысячи целей», заявил сегодня в комментарии для CNN представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Впереди у нас тысячи целей, — сказал представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин. — Мы готовы, в координации с нашими союзниками из США, и планируем наносить удары как минимум до еврейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более масштабные планы на еще три недели после этого».
По данным ЦАХАЛ, с начала иранской кампании 28 февраля ВВС (военно-воздушные силы) Израиля нанесли около 400 волн ударов по западному и центральному Ирану, сосредоточившись на разрушении инфраструктуры.
Тем временем в Иране настаивают, что война закончится только тогда, когда США и Израиль выполнят условия властей Ирана.
Об этом 14 марта заявил иранскому телеканалу SNNTV член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высшего совещательного органа Ирана) генерал-майор Мохсен Резаи.
«Окончание войны в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, мы компенсируем все потери, понесенные в результате действий Америки, и, во-вторых, обеспечим 100-процентную гарантию будущего, что также невозможно без вывода американских войск из Персидского залива. Поэтому второе условие — это вывод американских войск из Персидского залива», — заявил Резаи.