Израиль назвал сколько недель продлится война с Ираном. Тегеран ответил ультиматумом

Опубликовано: 15.03.2026 16:45 , Обновлено: 15.03.2026

Израильские военные планируют как минимум еще три недели военной кампании против Ирана, и впереди «тысячи целей», заявил сегодня в комментарии для CNN представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Впереди у нас тысячи целей, — сказал представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин. — Мы готовы, в координации с нашими союзниками из США, и планируем наносить удары как минимум до еврейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более масштабные планы на еще три недели после этого».

По данным ЦАХАЛ, с начала иранской кампании 28 февраля ВВС (военно-воздушные силы) Израиля нанесли около 400 волн ударов по западному и центральному Ирану, сосредоточившись на разрушении инфраструктуры.

Тем временем в Иране настаивают, что война закончится только тогда, когда США и Израиль выполнят условия властей Ирана.

Об этом 14 марта заявил иранскому телеканалу SNNTV член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высшего совещательного органа Ирана) генерал-майор Мохсен Резаи.