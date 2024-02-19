Израиль нанес удары в глубине Ливана

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Опубликовано: 19.02.2024 19:03 , Обновлено: 26.02.2025

Израильские ВВС нанесли 19 февраля удары по Ливану. Взрывы были слышны в Сидоне, в глубине страны. Были атакованы объекты Хезболлы.

В заявлении израильских военных говорится, что истребители нанесли удары по инфраструктуре Хезболлы в городах Дайра, Айтарун и Одайсе. Авиаудар также был нанесен по зданию “Хезболлы” в Айта аш-Шабе.

Атаки были совершены вскоре после того, как Израиль сообщил об атаке беспилотника террористов из Хезболлы на открытой местности в Нижней Галилее.

Напряженность на границе между Ливаном и Израилем возросла на фоне периодических перестрелок между израильскими силами и Хезболлой, которые стали самыми смертоносными столкновениями с тех пор, как две стороны вели полномасштабную войну в 2006 году.

Напряженность на границе возникла на фоне израильского контрудара по террористам ХАМАСа в секторе Газа, после того как палестинские экстремисты 7 октября прошлого года напали на израильские поселения, в ходе чего убивали, насиловали и пытали мирных жителей, включая женщин и детей. Так же террористы увели с собой в плен в Газу более сотни израильтян.