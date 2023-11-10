Израиль нанес ракетные удары по территории Ливана и Сирии

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Опубликовано: 10.11.2023 08:09 , Обновлено: 26.02.2025

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" на юге Ливана, а также по Сирии. Об этом стало известно утром в пятницу, 10 ноября. Израильские военные настаивают на том, что в обоих случаях речь идёт об ответных ударах на действия боевиков.

Так, на официальной страничке ЦАХАЛ в соцсети X опубликовали видео авиаудара по инфраструктуре “Хезболлы” в Ливане. По словам военных, удар был нанесен с помощью истребителей, артиллерии и управляемых минометных мин Iron Sting и послужил “ответом на обстрелы израильской территории в предыдущий день”.

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Отметим, что днём ранее военные из ЦАХАЛ также наносили удары по ливанской территории. По их словам, обстреливали военные цели - “здания и военные позиции, на которых действовали террористы организации, а также ряд технологических средств, которые использовались для терактов против Государства Израиль”.

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Кроме того, В ЦАХАЛ заявили об “ответном ударе на запуск беспилотного летательного аппарата из Сирии по школе в Эйлате”. Там днём 9 ноября дрон-камикадзе со взрывчаткой врезался в здание школы, где в тот момент шли занятия. Израильские СМИ сообщили о семи пострадавших детях.

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В ЦАХАЛ возложили ответственность за атаку дрона на власти Сирии, поскольку, как выяснили израильские военные, именно с территории этой страны был запущен беспилотник. В ответ израильтяне нанесли удар “по организации, которая совершила нападение”, впрочем, название организации в ЦАХАЛ не уточнили, подчеркнул лишь, что Израиль “ответит на любую агрессию” против своего государства.

По данным телеканала “РЕН ТВ”, израильские войска наносили удары по территории Сирии и накануне - 8 ноября. Как заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, шесть израильских тактических истребителей F-16 атаковали позиции сирийских вооруженных сил в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда со стороны Ливана и спорных Голанских высот. По его словам, в результате ударов никто не пострадал.

Между тем, агентство Bloomber, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что Израиль на фоне войны с исламистами из ХАМАС перестали предупреждать Россию об ударах по объектам в Сирии, что аналитики издания расценили как “ключевой сдвиг в политике Израиля”.