Израиль нанес новые удары по сектору Газа. Конец перемирию?

Опубликовано: 29.10.2025 07:48 , Обновлено: 29.10.2025

Армия Израиля нанесла удары по позициям боевиков в секторе Газа после приказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это стало ответом на перестрелку на юге Рафаха, в ходе которой был ранен израильский солдат.

Инцидент во вторник стал самой значительной вспышкой насилия с тех пор, как 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, несмотря на обстрелы и удары ЦАХАЛа, перемирие в целом сохраняется. «Это не означает, что здесь и там не будет небольших стычек», — сказал Вэнс журналистам на Капитолийском холме.

«Мы знаем, что ХАМАС или другая группировка в Газе напала на израильского солдата. Мы ожидали, что израильтяне ответят, но, думаю, несмотря на это, мирный план президента останется в силе», — уточнил он.

Израиль, в свою очередь, обвинил ХАМАС не только в нарушении соглашения о прекращении огня, но и в затягивании передачи оставшихся 13 заложников.

Президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает удары Израиля по Газе, назвав их «возмездием» за нападение на израильские войска.

Трамп сказал, что «Израиль был обязан нанести ответный удар». Тем не менее, он выразил уверенность, что режим прекращения огня в целом будет соблюдаться, повторив свою угрозу о том, что если ХАМАС «не будет вести себя подобающим образом, с ними покончат».