Израиль нанес массированные удары по Ливану

Опубликовано: 25.08.2024 06:37 , Обновлено: 25.08.2024

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что Израиль решил нанести массированные удары по объектам террористической организации "Хезболла" в Ливане. Сделано это, по его словам, в целях самообороны.

“Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила подготовку террористической организацит “Хезболлу” к запуску ракет по территории Израиля. В целях самообороны, чтобы устранить угроз Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда “Хезбалла” планировала начать свои атаки на израильских мирных жителей”, - заявили в ЦАХАЛе.

‌“Мы видим, что “Хезболла” готовится начать масштабную атаку на Израиль, подвергая опасности ливанских мирных жителей. ‏Мы предупреждаем мирных жителей, находящихся в районах, где действует “Хезболла”, немедленно покинуть зону риска ради их собственной безопасности”, - предупредили жителей Ливана в израильской армии.

“Продолжающаяся агрессия “Хезболлы” рискует втянуть народ Ливана, народ Израиля и весь регион в более широкую эскалацию… Мы действуем в целях самообороны от “Хезболлы” и любого другого врага, который присоединится к их нападениям на нас, и мы готовы сделать все необходимое для защиты народа Израиля”, - говорится в заявлении.

В свою очередь министр обороны Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и прибыл в подземный командный пункт ЦАХАЛа в штаб-квартире вооруженных сил в Тель-Авиве, также известном как “яма”.

Удар Израиля по объектам “Хезболлы” в Ливане был нанесен после того, как израильские военные заявили в субботу, что они готовы к любым возможным ответным атакам со стороны поддерживаемой Ираном группировки боевиков “Хезболла” или Ирана за убийства их высокопоставленных лидеров.

“Хезбалла” запустила ракеты

В свою очередь, ливанский телеканал “Аль-Майдин” сообщил, что “Хезболла” начала “масштабное возмездие” в ответ на израильские военные начали интенсивные воздушные налеты на южный Ливан.

“Более 70 ракет было выпущено из Ливана в направлении западной части Аль-Джалиля, что совпало с воздушными налетами из нескольких мест”, - говорится в сообщении Аль-Маядина. Там уточнили, что ракеты “Хезболлы” нацелены на районы “вглубь” западной Галилеи и занятых Израилем сирийских Голанских высот, говорится в сообщении.