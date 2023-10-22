Израиль нанес авиаудары по Дамаску и Алеппо в Сирии

Опубликовано: 22.10.2023 09:09 , Обновлено: 22.10.2023

Сирийское государственное информационное агентство сообщило 22 октября об авиаударах по аэропортам Дамаска и Алеппо ранним утром в воскресенье.

“Примерно в 5:25 утра сегодня израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с запуском ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нацелившись на международные аэропорты Дамаска и Алеппо”, - сообщило агентство со ссылкой на военный источник.

Агентство сообщило, что один работник аэропорта Дамаска был убит и еще один ранен. Повреждение взлетно-посадочных полос в обоих аэропортах вывело их из строя и что воздушное движение перенаправляется в город Латакия.

Армия обороны Израиля сообщила CNN, что у нее нет комментариев по поводу этих сообщений.