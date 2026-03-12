Израиль начал новые бомбежки Бейрута

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Опубликовано: 12.03.2026 19:19 , Обновлено: 12.03.2026

Израильские военные объявили о начале новой «волны ударов» по инфраструктуре «Хезболлы» «по всему Бейруту».

До этого израильские авиаудары обрушились на города Мадждал-Селем и Адшит на юге Ливана, сообщила Al-Jazeera.









Израильская артиллерия также обстреливала города Яхмар-эль-Шакиф и Арнун на юге страны.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате израильских атак с 2 марта возросло до 687 человек, включая 98 детей.

В ежедневном отчете, публикуемом Центром оперативного реагирования в сфере здравоохранения, также отмечается, что ранения получили 1774 человека.