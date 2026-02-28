Израиль начал бомбежки Ирана
Израиль, не дожидаясь исхода переговоров Вашингтона и Тегерана, нанес «превентивный удар» по Ирану, заявил в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает издание Times of Israel.
«Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы для самого государства Израиль», — говорится в его заявлении.
Одновременно с атакой по Тегерану прошли массовые удары по позициям “Хизбаллы” в Ливане.
Кац объявил “общенациональное чрезвычайное положение”. В заявлении ЦАХАЛ готовится, что население Израиля должно быть готово к запуску ракет в сторону Израиля.
В отдельном заявлении также говорится, что все районы страны будут переведены из «полноценной активности» в «жизненно важную деятельность», включая закрытие школ, запрет на массовые собрания и закрытие рабочих мест, за исключением предприятий жизнеобеспечения.
По данным иранских СМИ, в центре Тегерана произошли три взрыва.
Тем временем, ранее в американской прессе писали, что один из сценариев атаки на Иран предполагал, что первым нанеает удар именно Израиль. Затем Иран запустит у ответ ракеты. И тогда уже США уступытся за Иерусалим.
Израильский канал N12 утверждает, что речь идёт о совместной американо-израильской атаке на Иран. Ждем заявлений США.