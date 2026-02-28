Израиль начал бомбежки Ирана

Опубликовано: 28.02.2026 09:51 , Обновлено: 04.03.2026

Израиль, не дожидаясь исхода переговоров Вашингтона и Тегерана, нанес «превентивный удар» по Ирану, заявил в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает издание Times of Israel.

«Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы для самого государства Израиль», — говорится в его заявлении.

Одновременно с атакой по Тегерану прошли массовые удары по позициям “Хизбаллы” в Ливане.

Кац объявил “общенациональное чрезвычайное положение”. В заявлении ЦАХАЛ готовится, что население Израиля должно быть готово к запуску ракет в сторону Израиля.









В отдельном заявлении также говорится, что все районы страны будут переведены из «полноценной активности» в «жизненно важную деятельность», включая закрытие школ, запрет на массовые собрания и закрытие рабочих мест, за исключением предприятий жизнеобеспечения.

По данным иранских СМИ, в центре Тегерана произошли три взрыва.

Тем временем, ранее в американской прессе писали, что один из сценариев атаки на Иран предполагал, что первым нанеает удар именно Израиль. Затем Иран запустит у ответ ракеты. И тогда уже США уступытся за Иерусалим.

Израильский канал N12 утверждает, что речь идёт о совместной американо-израильской атаке на Иран. Ждем заявлений США.