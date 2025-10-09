Израиль и террористы ХАМАСа договорились об освобождении заложников и прекращении огня

Опубликовано: 09.10.2025 08:01 , Обновлено: 09.10.2025

Президент США Дональд Трамп объявил в социальных сетях о прорыве в переговорах Израиля и ХАМАСа, которые договорились о первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.

Катар, ключевой посредник в переговорах о прекращении огня, это подтвердил, заявив, что было достигнуто соглашение по “всем положениям и механизмам реализации” первого этапа плана прекращения огня.

Соглашение “приведет к прекращению войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных и поступлению гуманитарной помощи”, - заявил Маджед аль-Ансари, представитель министерства иностранных дел Катара, выступая от имени посредников в сделке. Он сказал, что подробности будут объявлены позже.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер раскрыл подробности, уточнив, что, как только кабинет безопасности Израиля соберется сегодня на заседание, на котором будет утвержден список палестинских заключенных, подлежащих освобождению, начнется 72–часовой обратный отсчет для ХАМАСа, чтобы освободить оставшихся в живых израильских пленников из Газы.

Если это так, то оставшиеся в живых израильские пленники, удерживаемые террористам ХАМАСа в Газе, могут быть освобождены в воскресенье или понедельник.

ХАМАС планирует освободить всех 20 живых заложников в эти выходные, сообщили Associated Press источники, знакомые с ситуацией. Тела погибших заложников будут переданы Израиль позднее, поэтапно. Согласно условиям сделки, израильская армия должна будет освободить 70% занятой ею территории в Газе. Также несколько сотен палестинских заключенных в тюрьмах Израиля будут освобождены.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение между Израилем и ХАМАСОМ, назвав его “крайне необходимым прорывом” и призвав все стороны “полностью соблюдать” его условия.

“Все заложники должны быть освобождены достойным образом. Необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Боевые действия должны прекратиться раз и навсегда. Необходимо обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов и основных коммерческих материалов в Газу. Страданиям должен быть положен конец”, - написал он в соцсети X.

Тем не менее, представитель израильских вооруженных сил Авихай Адраи заявил, что район к северу от Вади Газа - долины, разделяющей центральную и северную части Газы, – “по–прежнему считается опасной зоной боевых действий”.

Адраи заявил, что израильские войска “продолжают окружать город Газа, возвращаться в который крайне опасно”.

“В целях вашей безопасности воздержитесь от возвращения на север или приближения к районам, где [израильские силы] дислоцируются и действуют по всему сектору, в том числе на юге и востоке сектора, до тех пор, пока не будут даны официальные инструкции”, - сказал он.