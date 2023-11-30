Израиль и ХАМАС продлили перемирие в Газе

Опубликовано: 30.11.2023 09:37 , Обновлено: 30.11.2023

Израиль согласился продлить временное перемирие с террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Катара. Информацию подтвердили в канцелярии премьер-министра Израиля и рассказали, сколько ещё продлится "режим тишины" и на каких условиях его продлили.

В МИД Катара заявили, что перемирие продлили на один день - на тех же условиях, что и в предыдущие шесть дней.

В канцелярии премьер-министра подтвердили, что перемирие в секторе Газа продлится в четверг, 30 ноября. Решение об этом было принято после того, как израильская сторона получила список из 10 заложников - женщин и детей - которых должны вывезти из сектора Газа, сообщило издание Times of Israel.

Многие израильские СМИ сообщили, что в списке фигурирует всего восемь фамилий — шесть женщин и два ребенка. По их данным, две женщины с двойным гражданством - Израиля и России - были освобождены вечером 29 ноября (их израильские СМИ называют “жестом ХАМАС президенту России Владимиру Путину”), но их также будут учитывать при совершении сегодняшней сделки по освобождению заложников.

Согласно правилам прекращения огня, израильская сторона готова продлевать паузу в боевых действиях только в том случае, если террористическая группировка ХАМАС будет освобождать заложников - по 10 человек за каждый день продления перемирия. По данным Times of Israel, первоначально ХАМАС предложил список из семи женщин и детей, а также трех тел убитых, однако Израиль отверг это предложение “как недостаточное и разделяющее семьи” и якобы пригрозил возобновить боевые действия в 07:00. Однако после медиации катарских дипломатов стороны договорились и приняли список, “который соответствует правилам перемирия”.