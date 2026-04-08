Израиль атаковал столицу Ливана. Перемирие на Ближнем Востоке под угрозой?

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Опубликовано: 08.04.2026 16:09 , Обновлено: 08.04.2026

В среду, 8 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по Бейруту, столице Ливана. Это произошло спустя несколько часов после того, как власти США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Израильское руководство к решению американских коллег присоединилось, но от наступления против террористической группировки «Хезболла» в Ливане не отказалось. Поскольку группировка считается главным и наиболее мощным прокси-агентом Ирана, некоторые эксперты опасаются, что такая позиция Иерусалима может поставить под угрозу хрупкое перемирие на Ближнем Востоке.

После того, как Дональд Трамп объявил в соцсетях о двухнедельном перемирии с Ираном, власти Израиля также заявили, что поддержат это решение и будут соблюдать режим прекращения огня. Однако на наступательные действия против террористической группировки “Хезболла” это, судя по всему, не распространяется.

В официальном заявлении офиса премьер-министра Изариля Биньямина Нетаньяху говорится о том, что удары по территории Ирана будут приостановлены на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона. Главной целью переговоров, на которые рассчитывают стороны в рамках этого перемирия, в офисе Нетаньяху назвали гарантии того, что Иран больше не будет представлять “ядерную, ракетную и террористическую угрозу для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира”.

При этом в заявлении офиса израильского премьера прямо говорится о том, что объявленное двухнедельное перемирие “не распространяется на Ливан”.

После этого заявления лидеры израильской оппозиции обрушились с критикой на премьер-министра, обвинив его в неспособности обеспечить достижение заявленных Израилем стратегических целей в рамках соглашения о прекращении огня. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что Нетаньяху несет ответственность за самую большую в истории Израиля “дипломатическую катастрофу”, и что на исправление его стратегического просчёта уйдут годы, передало израильское издание The Times of Israel.

Тем временем в ЦАХАЛ подтвердили утром, что прекратили все удары по Ирану - “в соответствии с указаниями политического руководства”, но одновременно с этим продолжили наносить удары по объектам “Хезболлы” в Ливане. Сообщается, что израильские военные продолжили сегодня вести боевые действия и наземные операции.

Ливанские СМИ сообщили о нескольких израильских ударах по южному Ливану в среду утром, а Армия обороны Израиля вновь призвала мирных жителей покинуть южный прибрежный город Тир в преддверии ударов по нему.

Пресс-служба ЦАХАЛа же днём отчиталась о завершении “крупнейшего скоординированного удара” по Ливану с начала нынешней военной операции. По данным израильских военных, удар был нанесен по более чем 100 штаб-квартирам, военным объектам и центрам управления “Хезболлы” в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.

Кадры из атакованного Бейрута завирусились в соцсетях.

В ЦАХАЛ утверждают, что им удалось поразить центры разведки и центральные штабы боевиков, которые те использовали для планирования террористических атак, инфраструктуру, контролирующую запуск ракет, а также базы элитных авиационных подразделений “Хезболлы”.