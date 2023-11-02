Исторический шторм Кьяран подошёл к Европе

Опубликовано: 02.11.2023 08:29 , Обновлено: 02.11.2023

Сотни школ закрыли, авиарейсы отменили, а в некоторых частях Великобритании объявили о возможных серьезных последствиях после того, как шторм Кьяран обрушился на Великобританию. Эпицентр экстремальных погодных условий будет находиться над северо-западной Европой, обещают метеорологи.

Власти страны предупредили, что ветер со скоростью почти 130 км/час будет дуть на южном побережье. Метеорологическое управление Великобритании выпустило два предупреждения об опасности для жизни по всей Англии и Уэльсу, из-за чего движение по суше, воздуху и морю было прекращено, а паромы, поезда и авиарейсы отменены до субботы.

Лондонский аэропорт Хитроу, самый загруженный в Великобритании, ввел ограничения на “скорость потока” прибывающих самолетов из-за сильного ветра, который, как ожидается, принесет шторм Кьяран. Авиакомпания British Airways отменила 30 рейсов.

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Метеорологи сообщили, что развитие большинства штормов можно отследить по мере их прохождения через Атлантику или с континента. Но Кьяран еще не закончил свой рост - и пока это не произойдет, очень трудно точно определить районы, которые пострадают больше всего, а также силу ветра.

Французская погодная модель AROMEпэ предсказала для штормового циклона Кьяран ветер с порывами, превышающими 160 км/ч в Ла-Манше. Над югом Англии давление может упасть до 950 гПа. Для примера, в ночь с 15 на 16 октября 1987 г. — эталонный шторм для Бретани, в Уэссане оно упало до 948 гПа.