Испания не разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. Трамп пригрозил последствиями

Опубликовано: 04.03.2026 09:09 , Обновлено: 04.03.2026

Европа посылает неоднозначный сигнал Вашингтону в связи с развязанной им войной в Иране. Франция назвала атаки на Исламскую Республику нарушением международного права, а Испания и вовсе не разрешила США использовать свои военные базы для операций, связанных с ударами по Ирану. За это Дональд Трамп пригрозил стране экономическими последствиями.

Франция направила свой авианосец на Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 3 марта, сделал публичное заявление по поводу ситуации в Иране. В самом начале своего выступления он заявил, что операция США и Израиля в Исламской Республике была проведена “вне рамок международного права”, поэтому Франция “не может её одобрить”.

Тем не менее, всё бремя ответственности за происходящее в стране Макрон всё же возложил на власти самого Ирана. Он также выказал опасения по поводу того, что конфликт в Иране уже начал распространяться по всему региону и предположил, что он будет иметь серьезные последствия для безопасности, поэтому выразил готовность французских войск поддержать союзников по НАТО.

По словам Макрона, Франция в первые же часы конфликта сбивала беспилотники “в рамках законной обороны, направленной на защиту воздушного пространства своих союзников”. Кроме того, по словам Макрона, к Ближнему Востоку, в Средиземное море, уже отправили французский авианосец «Шарль де Голль» с ударной группой на борту.

Трамп пригрозил Испании торговым эмбарго

А вот Испания, которая также является членом НАТО, не разрешила американским военным использовать свои базы для операций, связанных с ударами по Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп и пригрозил за это ввести против страны полномасштабное торговое эмбарго.

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп пожаловался на то, что Испания “вела себя ужасно”, и сообщил, что поручил своему министру финансов Скотту Бессенту “прекратить все контакты” с Испанией.

“Мы полностью прекратим торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь с Испанией ничего общего”, — заявил Трамп, который ещё в прошлом году выступал за исключение страны из НАТО.

Поводом для таких заявлений тогда стал отказ Мадрида тратить на оборонные цели не менее 5% ВВП, как остальные члены альянса. В новом заявлении Трамп напомнил об этом факте, заявив, что “у Испании нет абсолютно ничего, что нам нужно”.

“Я имею право препятствовать любой деловой деятельности, связанной с Испанией. Эмбарго — я могу делать с ними все, что захочу”, — заявил американский президент.

По данным агентства Reuters, США пришлось передислоцировать 15 своих самолетов, включая самолеты-заправщики, с военных баз Рота и Морон на юге Испании после того, как руководство страны заявило, что не допустит их использования для нападения на Иран.