"Искупают кровью" - Песков рассказал, почему Путин помиловал убийц и расчленителей

Опубликовано: 10.11.2023 14:38 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 10 ноября ответил на вопрос журналиста по поводу нашумевших случаев помилования президентом России людей, осуждённых за тяжкие преступления.

«Для помилования существует определенная процедура. Это признание вины, решение на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы предоставляются президенту. Это один путь”, - рассказала Дмитрий Песков.

А потом объяснил, как осуждённые за жестокое убийства могли ещё получить помилование. “Есть второй — когда они искупают кровью, в том числе по тяжким статьям. Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Всё, что могу сказать по этому случаю», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ родителям погибшей девушки подтвердили, что Владислав Канюс, который был приговорен к 17 годам за ее убийство, благодаря указу президента РФ о помиловании вышел на свободу.

Его обвинили в пытках и убийстве 23-летней девушки Веры в Кемерово в январе 2020 года. Ее бывший парень Владислав Канюс больше 3 часов издевался над девушкой, нанеся той более сотни травм, после чего задушил. Перед тем, как задушить девушку шнуром от утюга, Канюс ее изнасиловал.

27 апреля 2023 года Владимир Путин его помиловал, взамен на отправку на войну в Украине. Мать убитой в интервью Би-би-си называла происходящее кощунством и надругательством над их семьей.

Согласно данным издания “Агентство. Новости” президент России помиловал в 2022 и 2023 годах за участие в войне как минимум 17 человек, совершивших громкие убийства. Среди них убийцы, насильники и даже расчленители.

Так, среди помилованных оказался житель Пермского края Дмитрий Зеленский, который в 2018 году задушил свою 27-летнюю девушку Татьяну Мелехину и пропустил ее тело через мясорубку. В 2019 году он получил 11 лет колонии. Летом 2023 года, после участия в войне в Украине, он вышел на свободу, получив помилование.

Ещё в одной истории помилованного, опубликованной “Агентством. Новости”, говорится, что в 2016 году житель Обнинска Владислав Коробейников и его брат забили до смерти 19-летнюю Марию Нечетную. Девушку ударили битой по голове около 60 раз. В 2021 году они получили по 19 лет колонии. Владислав Коробенков был помилован в октябре 2022 года за то, что уехал воевать в составе «ЧВК Вагнера». Его контракт закончился и он теперь должен выйти на свободу.

В России практику призыва на войну заключённых тюрем начали применять летом 2022 года. Первопроходцем в этом деле стал ЧВК “Вагнер” покойного ныне Евгения Пригожина. Таким новобранцам обещали помилование после шести месяцев на фронте в отрядах “Вагнера”.

Однако позднее, после бунта ЧВК и его расформирования мобилизовать в армейские части осуждённых стало Минобороны России. Из заключённых стали формировать штурмовые отряды “Шторм Z”.

А в ноябре 2022 года президент России подписал поправки в закон о мобилизации, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений.

Официальной статистики, сколько всего заключённых были освобождены и помилованы за участие в войне в Украине нет. Однако в конце июня 2023 года Евгений Пригожин заявил, что в Россию с фронта вернулись 32 тысячи бывших осуждённых.