Ирану до «неуязвимой» ядерной бомбы оставалось пара месяцев - Нетаньяху

Опубликовано: 03.03.2026 10:14 , Обновлено: 04.03.2026

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обосновал выбранные сроки нападение на Иран. По его словам, удары по территории Исламского государства "крайне необходимо" было нанести именно сейчас, поскольку иранской ядерной программе оставалось буквально пару месяцев до той точки, когда её ядерное оружие стало бы "неуязвимым" для третьих стран.

В интервью американскому телеканалу Fox News Нетаньяху объяснил, что сразу же после ударов американцев по ядерным объектам в прошлом году Иран начал возводить новые объекты, восстанавливая ресурсы своей ядерной программы. Однако на этот раз речь шла уже не о наземных объектах, а подземных бункерах, уничтожить которые обычным ударом с воздуха уже было бы затруднительно..

“Эти бункеры в течение нескольких месяцев сделали бы их программу баллистических ракет и программу подготовки атомной бомбы неуязвимыми. Если бы сейчас ничего не было предпринято, то в будущем это было бы просто невозможно”, — процитировало Нетаньяху израильское издание The Times of Israel.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф в комментарии всё тому же телеканалу Fox News сообщил, что представители Ирана на одной из встреч в рамках переговоров с США прямо заявили, что имеют в своём распоряжении порядка 460 кг урана, обогащённого до 60%. По их словам, этого количества было бы достаточно, чтобы изготовить 11 ядерных бомб.

“Это было исходной точкой их переговорной позиции. Вот и всё. Они гордились этим, гордились тем, что обошли всевозможные протоколы контроля и достигли того момента, когда у них была возможность получить 11 ядерных бомб”, — заявил Уиткофф.

При этом, согласно оценке американских специалистов, в распоряжении Ирана есть не менее 10 тонн урана, но лишь 460 кг из них обогащены до 60%. Этот материал можно до уровня, пригодного для ядерного оружия, всего за 7-10 дней. Ещё около тонны, по версии американцев, обогащены до 20% (на обогащение до оружейного уровня ему теоретически потребуется уже 3-4 недели), оставшаяся часть - лишь до 3,67%.