Иранское ТВ распространило "заявление" Хаменеи-младшего

Опубликовано: 12.03.2026 16:44 , Обновлено: 12.03.2026

Государственное телевидение Ирана распространило заявление, которое, по его утверждению, исходит от Моджтабы Хаменеи, нового верховного лидера страны. Сам младший Хаменеи в кадре не появился.

В тексте заявления говорится, что Ормузский пролив останется закрытым а всхе иранцев призвали к национальному единству.

«Мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников, особенно мучеников Минаба», - говорится в тексте.

В заявлении также прозвучало, что Иран “верит в дружбу с соседями”, но будет наносить удары по американским базам на их территории. Это заявление противоречит реальности, когда БПЛА и ракеты из Ирана били по аэропортам, гостиницам и жилым домам в странах Персидского залива.

Все американские базы в регионе должны быть немедленно закрыты, иначе они подвергнутся нападению, заявил новый верховный лидер Ирана.

Иранская пресса сообщила, что это станет стратегическим посланием. Оно будет из семи глав, содержит особые положения, касающиеся погибшего отца Хаменеи, роли и обязанностей народа, вооруженных сил, исполнительных органов и фронта сопротивления, а также региональных стран и противодействия врагам.