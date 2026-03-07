Иранский военный корабль со 180 матросами попросил убежище в Индии

Опубликовано: 07.03.2026 14:13 , Обновлено: 07.03.2026

Власти Индии официально признали, что по гуманитарным соображениям разрешили пришвартоваться в своем порту иранскому военному кораблю. Судно Lavan зашло в порт Кочин, сообщило Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкару.

Lavan и два других иранских корабля, в том числе фрегат Dena, который на днях потопила американская подлодка, участвовали в совместных учениях и «в итоге оказались, так сказать, не на той стороне событий», сказал индийский министр.

По словам источника агентства, 28 февраля Lavan попросил разрешения пришвартоваться в порту, запрос «был срочным, поскольку у корабля возникли технические проблемы». Все 183 члена экипажа размещены на военно-морских базах.

“Я думаю, мы подошли к этому вопросу с гуманистической точки зрения, а не с точки зрения каких-либо юридических вопросов. Я думаю, мы поступили правильно” , — заявил Джайшанкар.

Lavan принадлежит к классу тяжёлых десантных кораблей “Хенгам”, построенных компанией Yarrow Shipbuilders Limited и находящихся на вооружении ВМС Исламской Республики Иран.

Судно обладает возможностью транспортировки техники, имеет длину около 90 метров, оснащено вертолетной площадкой и предназначено для проведения десантных операций, а также перевозки грузов.