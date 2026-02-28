Иранский "шахед" атаковал жилую высотку в Бахрейне

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Опубликовано: 28.02.2026 21:09 , Обновлено: 04.03.2026

Только что пришла информация от министерства внутренних дел Бахрейна. В заявлении говорится, что несколько жилых зданий в столице, Манаме, подверглись обстрелу.

«Гражданская оборона продолжает тушение пожаров и спасательные операции на пострадавших участках», — говорится в заявлении.

На видеозаписи, показанной телеканалом Al Jazeera, видно, как иранский “шахед” поражает башню в Манаме.

В момент удара слышен громкий хлопок, за которым следует сильный пожар и густые клубы дыма.