Иранский "шахед" атаковал жилую высотку в Бахрейне
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Только что пришла информация от министерства внутренних дел Бахрейна. В заявлении говорится, что несколько жилых зданий в столице, Манаме, подверглись обстрелу.
«Гражданская оборона продолжает тушение пожаров и спасательные операции на пострадавших участках», — говорится в заявлении.
На видеозаписи, показанной телеканалом Al Jazeera, видно, как иранский “шахед” поражает башню в Манаме.
В момент удара слышен громкий хлопок, за которым следует сильный пожар и густые клубы дыма.