Иранские власти пригрозили всем протестующим смертной казнью

Опубликовано: 10.01.2026 19:40 , Обновлено: 04.03.2026

В попытке подавить самые масштабные за последние годы протесты в Иране власти страны выступили с заявлением, в котором пригрозили участникам смертной казнью.

Все протестующие будут обвинены как «враги Бога» (или «мохареб»), заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери, как сообщают иранские государственные СМИ.

За такое преступление в Иране предусмотрена смертная казнь. По словам прокурора, такая мера коснётся как «бунтовщиков и террористов», которые нанесли ущерб имуществу и подорвали безопасность, так и тех, кто им помогал.

Прокуратура Ирана пообещала, что будет оперативно готовить судебные процессы и не проявлять никакой «снисходительности, сострадания или попустительства».

Ранее прокурор Тегерана Али Салехи также говорил, что протестующим может быть предъявлено обвинение в «мохареб».

В свою очередь, иранское полуофициальное информационное агентство «Тасним» сообщило, что полиция страны выпустила предупреждение для граждан с маленькими детьми в связи с продолжающимися общенациональными протестами.

«Учитывая присутствие террористических групп и вооружённых лиц на некоторых собраниях и их планы по совершению убийств, мы советуем семьям позаботиться о своих детях и подростках, — говорится в заявлении фараджа (силовые структуры). — В целях защиты жизни и имущества людей на повестке дня — бескомпромиссные и решительные действия против террористов».

Тем не менее беспорядки, которые сопровождают массовые протесты, не утихают. Базирующаяся в США неправительственная организация «Информационное агентство по правам человека» сообщает, что демонстрации прошли уже в 180 городах во всех 31 провинции Ирана.

По данным американского Института изучения войны, есть сообщения о протестах почти во всех крупных городах Ирана, включая Мешхед, Исфахан и столицу Тегеран.

Протесты, вызванные глубоким экономическим кризисом и неспособностью властей справиться с гиперинфляцией и девальвацией, затронули различные социальные слои населения. Это сделало нынешние протесты самыми масштабными, по крайней мере, со времени движения за свободу жизни женщин в 2022 году, а возможно, и со времён Исламской революции 1979 года.

Тем временем британский телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источники, что по крайней мере некоторые представители иранского правительства рассматривают возможность смещения верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.