Иранские беспилотники ударили по Азербайджану

Опубликовано: 05.03.2026 13:30 , Обновлено: 05.03.2026

5 марта около полудня по местному времени иранские беспилотники ударили по азербайджанскому региону Нахичевань. Один из беспилотников упал на здание терминала Нахичеванского международного аэропорта, а другой — рядом со зданием школы в селе Шекарабад. В результате два человека получили ранения.

Власти Азербайджана уже потребовали от Ирана как можно скорее предоставить объяснение.

Азербайджанская сторона потребовала от Ирана в кратчайшие сроки предоставить разъяснения относительно нападения, а также принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что «нападение» на его территорию нарушает международное право, и потребовало от Ирана скорейшего прояснения ситуации и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

[obnovleno_b]Иранские военные заявили, что не атаковали Азербайджан беспилотникам.

“Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооруженными силами в сторону Азербайджанской Республики”, — сообщил Генштаб.

Иран назвал инцидент с беспилотниками в Нахичевани провокацией со стороны Израиля.[/obnovleno_b]