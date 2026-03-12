Иранская война, 13-й день. Что происходит на Ближнем Востоке

Опубликовано: 12.03.2026 09:39 , Обновлено: 12.03.2026

К 13 дню войны Иран, кажется, определился с основной стратегий давления на весь мир, чтобы вынудить США и Израиль прекратить войну. Два танкера в иракских водах загорелись после атаки Ирана, сообщается о гибели одного члена экипажа.

Что происходит в Иране и Персидском заливе:

Также судно было атаковано у порта в ОАЭ после того, как Тегеран пригрозил резко поднять цены на нефть, нанося удары по коммерческим судам. Это превратило Ормузский пролив, ключевой судоходный маршрут для мировой нефти, в решающее поле боя в этой войне. США предупредили гражданское население «немедленно избегать» любых портов вдоль пролива.

После ночных ударов цена на нефть снова превысила 100 долларов за баррель. Это произошло несмотря на то, что 32 страны-члена Международного энергетического агентства договорились о высвобождении 400 миллионов баррелей нефти из запасов — крупнейшего объема за всю историю.

США в рамках договоренности высвободят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического нефтяного резерва, заявил министр энергетики США Крис Райт.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, разведка США указывает на то, что руководство Ирана в значительной степени остается непоколебимым и в ближайшее время не находится под угрозой краха. «Множество» разведывательных отчетов содержат «последовательный анализ того, что режим не находится под угрозой» краха и «сохраняет контроль над иранским населением», — заявил один из трех источников, знакомых с ситуацией, все из которых пожелали остаться анонимными при обсуждении выводов американской разведки.

Дональд Трамп признал, что война оказывает «огромное влияние на мир», но заявил, что военные операции «оказались проще, чем мы думали». Он заявил, что США теперь «должны закончить начатое».

В проекте доклада по итогам внутреннего расследования в США говорится, что атака американских военных«вероятно» стала причиной взрыва в иранской школе, в результате которого погибло более 165 человек, большинство из которых — дети.

Трамп однако уклонился от ответа на вопрос о взрыве в иранской школе для девочек. На вопрос, берет ли он на себя ответственность за нападение, Трамп ответил: «Я не знаю».

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами на Ближнем Востоке, при этом Израиль наносит удары по Тегерану и поддерживаемым Ираном боевикам «Хезболлы» в Ливане. Другие государства Персидского залива также сообщили об атаках, включая инцидент с беспилотником в Дубае.

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за принятие резолюции, требующей прекращения «вопиющих нападений» Ирана на своих соседей по Персидскому заливу.

Посол Ирана в ООН заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН, требующая от Тегерана прекратить «вопиющие» нападения на страны Персидского залива, является «несправедливостью по отношению к моей стране», добавив, что Иран стал «главной жертвой явного акта агрессии». «Это решение искажает факты на местах и игнорирует коренные причины нынешнего кризиса-, — сказал Амир Саид Иравани. - Нападение на нас началось с убийства верховного лидера и чиновников, что привело к гибели тысяч людей».

Израильские военные заявили о готовности продолжать войну с Ираном столько, сколько потребуется. «Мы, как армия, готовы продолжать кампанию столько, сколько потребуется», — заявил представитель. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац выразил аналогичные настроения, заявив, что война «будет продолжаться без каких-либо ограничений по времени».