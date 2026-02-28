Иранская ракета упала на отель в Дубае
В результате падения иранской ракеты в Дубае пострадали люди. На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты, начался пожар, сообщили очевидцы.
«Немедленно были развернуты группы быстрого реагирования, и место происшествия оцеплено. Гражданская оборона Дубая подтвердила, что возникший пожар взят под контроль», — говорится в заявлении пресс-службы Дубая.
По данным пресс-службы, четыре человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения для лечения.
«Власти продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — говорится в заявлении.
По сообщениям российских СМИ, в отеле в районе падения ракеты находились российские граждане. Белорусский МИД о белорусских туристах там не сообщал.
Тем временем, несколько сотрудников международного аэропорта Кувейта получили незначительные травмы в результате удара иранского беспилотника, сообщило Главное управление гражданской авиации страны.
В сообщении ведомство добавило, что атака также нанесла ущерб Терминалу 1 аэропорта.
«Власти подтвердили, что ситуация находится под полным контролем соответствующих органов страны, и что безопасность пассажиров и сотрудников является первоочередной задачей», — говорится в сообщении.
Иране продолжает атаки на соседние страны, в которых находятся базы США.