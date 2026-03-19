Иранская ПВО почти сбила американский F-35

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Опубликовано: 19.03.2026 20:07 , Обновлено: 19.03.2026

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что атаковал и «повредил» американский истребитель F-35 (Lockheed Martin F-35 Lightning II). В США подтвердили инцидент.

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс сообщил телеканалу CNN, что самолет «выполнял боевую миссию над Ираном», когда был вынужден совершить аварийную посадку.

«Самолет благополучно приземлился, пилот находится в стабильном состоянии», — сказал Хокинс.

Случай в небе над Ираном стал первым, когда Иран смог достать американский самолет в войне, начавшейся в конце февраля.

И США, и Израиль используют в этом конфликте истребители F-35, а их стоимость превышает 100 миллионов долларов за штуку.

Тем временем Тегеран опубликовал видео поражения американского самолета.