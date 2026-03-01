Иранская баллистическая ракета ударила по жилому дому в Израиле - 9 человек погибли

Опубликовано: 01.03.2026 16:45 , Обновлено: 04.03.2026

По меньшей мере девять человек погибли и десятки получили ранения в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в городе Бейт-Шемеш. Об этом сообщил израильский новостной канал 12. Инцидент произошел днем в воскресенье, 1 марта. От силы взрыва здание полностью обрушилось.

По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA), на которую ссылается телеканал 12, медицинские бригады оказывают помощь 28 пострадавшим. Среди них двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести, а 24 человека — легкие ранения. Спасатели продолжают разбор завалов.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже заявил, что система предварительного оповещения и сигнализации в районе падения сработала в стандартном порядке. Тем не менее, обстоятельства случившегося в настоящий момент расследуются.

На месте происшествия работают десятки машин скорой помощи, реанимационные бригады, а также спасатели Командования тыла. К операции привлечены даже вертолеты для эвакуации раненых. Полиция Иерусалимского округа и пограничники оцепили район и помогают в поисках пострадавших людей.

Фельдшер мотоциклетного подразделения MDA Нати Бен Шимон описал масштаб бедствия. Он утверждает, что разрушения оказались обширными: несколько зданий были сильно повреждены, а некоторые пострадавшие оказались заблокированы в своих квартирах.

«Ситуация была сложной — мы обнаружили четырёх пострадавших в критическом состоянии… В то же время дополнительные бригады MDA оказали медицинскую помощь двум тяжелораненым», — добавил он.

Его коллега, фельдшер Йосеф Лауфер, сообщил, что среди пострадавших есть и дети. «Мы оказали медицинскую помощь… 10-летней девочке, получившей серьёзные травмы», — рассказал Лауфер.

Тем временем одновременно с инцидентом в Бейт-Шемеше ещё одно прямое попадание ракеты зафиксировано в Рош-Ха-Аине. Там удар пришёлся по общественному зданию. По информации телеканала 12, один человек получил легкие ранения от осколков, однако самому зданию и инфраструктуре вокруг нанесён серьёзный ущерб.