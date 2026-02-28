Иран заявил о гибели 85 детей из-за удара ракеты по школе

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Опубликовано: 28.02.2026 19:34 , Обновлено: 04.03.2026

Число погибших в результате удара по зданию начальную школу для девочек в Иране возросло до 85, сообщило иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim. Вся информация о гибели детей пока исходит только от властей Ирана, сторонних подтверждений трагедии нет, сообщил телеканал Al-Jazeera.

Еще около 100 человек получили ранения, сообщил прокурор города. Разбор завалов продолжается.

Появились и видео с места удара. На них видно сильно пострадавшее здание и множество людей рядом.

Тем не менее МИД Беларуси уже выступил с заявлением. “В связи с началом совместных военных действий США и Израиля против Ирана решительно осуждаем любые вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения, в том числе в результате неизбирательного применения силы”, - говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве заявили, что особенно потрясены сообщениями властей Ирана об ударе в городе Минаб, где в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей.

“В очередной раз призываем все стороны вернуться к разрешению разногласий исключительно политико-дипломатическим путем. Считаем, что международное сообщество должно приложить все усилия для недопущения гибели мирных граждан и эскалации насилия”, - заявили в МИД Беларуси.

В США расследуют удар

Представитель Центрального командования США Тим Хокинс прокомментировал сообщения об ударе по школе в Иране, в результате которого, погибли десятки учеников.

«Нам известно о сообщениях о причинении вреда гражданскому населению в результате продолжающихся военных операций. Мы серьезно относимся к этим сообщениям и проводим их расследование. Защита гражданского населения имеет первостепенное значение, и мы будем продолжать принимать все доступные меры предосторожности для минимизации риска непреднамеренного вреда», - сказал он.