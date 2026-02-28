Иран запустил ракеты по Израилю

Опубликовано: 28.02.2026 11:55 , Обновлено: 04.03.2026

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что после американо-израильских атак он запустил ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Появились первые кадры перехватов и взрывов в окрестностях Тель-Авива.

«В ответ на агрессию враждебного и преступного врага против Исламской Республики Иран началась первая волна масштабных ракетных и беспилотных атак Исламской Республики Иран по оккупированным территориям», говорится в сообщении КСИР, сообщает Al-Jazeera.

Израильская армия, в свою очередь, утверждает что «в сторону Израиля был выпущен ещё один ракетный залп». А в северной части Израиля прогремели взрывы.

«Оборона не является герметичной, поэтому крайне важно, чтобы общественность продолжала соблюдать указания Командования тыла. Просим общественность и впредь следовать инструкциям Командования тыла», - говорится в предупреждении ЦАХАЛа.

Пока нет информации о каких-либо разрушениях или жертвах в результате продолжающейся атаки.

Как сообщила в субботу газета New York Times, американские официальные лица еще до атак на Иран заявили, что ожидают ответных атак Ирана на американские базы и посольства.

«Ожидается, что сеть военизированных формирований Тегерана также будет атаковать (цели, связанные с) американскими интересами в регионе. Необходимость защиты американских баз [на Ближнем Востоке] от возможного иранского контрнаступления отчасти стала причиной значительного расширения военного присутствия [США в регионе в последние недели]», — поясняет «Нью-Йорк Таймс».

В субботу утром Израиль и США нанесли авиаудары по целям в Иране. Взрывы были слышны в Тегеране, Исфахане, Куме и других местам.