Иран запустил ракеты-"медузы" "Фаттах"

Опубликовано: 28.02.2026 19:21 , Обновлено: 04.03.2026

Началась вторая волна ударов по базам США в регионе, заявил Корпус стражей исламской революции. Иранское агентство ISNA сообщило, что Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фаттах" с тяжелыми боеголовками.

Это ракеты средней дальности в двух основных модификациях. У первой заявленная скорость составляет от 13 до 15 Махов, что соответствует примерно 15–18,5 тыс. км в час, при дальности до 1400 км.

Во второй версии используется жидкотопливный двигатель с возможностью регулировки тяги. По заявленным данным, это позволило увеличить дальность ракеты примерно на 100 км.

«Эффект медузы» проявляется, когда специфический след от ракеты напоминает медузу в небе из-за отражения света в выхлопном газе из двигателей ракеты.









Тем временем, КСИР отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив.

“Суда получают сообщения на УКВ-частоте от КСИР Ирана, в которых говорится, что „ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив“, — говорится в сообщении агентства Reuters.

Судя по сервисам отслеживания морского трафика кораблей в проливе действительно стало зметно меньше, чем на выходе и входе в него. Но они все ещё идут.

КСИР уже заявил о гибели порядка 200 американских солдат и поражении американского судна. В комментариях телеканалу Al-Jazeera представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), однако, заявил, что утверждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об убийстве и ранении 200 американских солдат являются ложными.

Он также заявил, что утверждения КСИР о повреждении корабля CENTCOM также являются ложными.

По данным CNN, который сослался на источники, знакомые с ходом операции, американские военные начали вывод и передислокацию части личного состава и техники из различных районов Ближнего Востока за несколько недель до того, как президент Дональд Трамп официально одобрил удары по Ирану.