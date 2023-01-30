Иран вызвал украинского дипломата из-за ударов БПЛА по иранским заводам

Опубликовано: 30.01.2023 14:12 , Обновлено: 30.01.2023

Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране в понедельник в связи с комментариями представителей властей его страны по поводу удара беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан, сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.

В Украине, которая обвиняет Иран в поставках России сотен беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по гражданским объектам в украинских городах, удаленных от фронта, советник Офиса президента Владимира Зеленского напрямую связал инцидент с войной. “Взрывная ночь в Иране”, - написал Михаил Подоляк в Твиттере в воскресенье после ударов БПЛА по иранским военным объектам. “А мы предупреждали”, - напомнил он.

Напомним, что ещё 24 декабря Подоляк призвал к “ликвидации заводов”, которые Иран использует для производства беспилотных летательных аппаратов и ракет, которые постпвлает России.

Сам субботний удар был нанесен вскоре после того, как посол Израиля в Германии Рон Просор упомянул иранские беспилотники и ракеты, когда сказал, что Израиль делает больше для помощи Украине, чем публично известно. “Мы помогаем – хотя и за кулисами – и гораздо больше, чем известно”, - заявил израильский дипломат немецким СМИ в пятницу. Впрочем официально, ни США, ни Израиль не подтвердили свою причастность к ударам по Ирану.

“Израильские операции против иранских военных объектов могли бы помочь Украине в краткосрочной перспективе, если это приведет к задержкам поставок беспилотников, когда Россия израсходует свою вторую партию Шахидов, или, что более важно, к задержкам в любой потенциальной передаче вооружений. Если в ближайшем будущем количество атак российских беспилотников на украинские города заметно уменьшится, это вполне может быть результатом “закулисных” операций Израиля”, - считают авторы Forbes.