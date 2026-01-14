Иран в ответ на угрозы США пригрозил соседним странам

Опубликовано: 14.01.2026 14:12 , Обновлено: 04.03.2026

Власти Ирана выступили с предупреждением соседним странам, в котором заявили, что в ответ на любые атаки со стороны Вашингтона они попытаются нанести удары по американским базам.

«Тегеран заявил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ (Объединённых Арабских Эмиратов) до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы, если США нанесут удар по Ирану… и призвал эти страны предотвратить нападения Вашингтона на Иран», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

США в ответ уже начали эвакуацию людей с крупнейшего американского военного объекта в регионе — авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Как сообщило агентство Reuters, военнослужащим и гражданскому персоналу было приказано покинуть базу до вечера сегодняшнего дня. Эту информацию подтвердили дипломаты, поговорившие с журналистами на условиях анонимности.

Речь идет о базе, расположенной примерно в 30 километрах от Дохи. Аль-Удейд считается ключевым узлом американских операций на Ближнем Востоке.

Тем временем власти Ирана официально подтвердили большое количество погибших в ходе протестов. Ведущая иранского государственного телевидения заявила о большом числе жертв во время протестов.

Однако на иранском госТВ утверждают, что смерти стали результатом «террористических атак американских и сионистских [израильских] агентов». Официальный режим Тегерана неоднократно заявлял о причастности к протестам неких иностранных сил.

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне недовольства состоянием иранской экономики, гиперинфляцией и девальвацией иранской валюты. Однако вскоре демонстрации приобрели политический характер с требованиями против теократии и ее 86-летнего лидера, аятоллы Али Хаменеи.

Министр иностранных дел Франции заявил, что подавление демонстраций в Тегеране является самым жестоким в новейшей истории Ирана.

Жан-Ноэль Барро сделал эти комментарии сегодня утром в интервью RTL France:«Мы подозреваем, что это самое жестокое подавление в современной истории Ирана, и этому должен быть положен конец».

В свою очередь, МИД (Министерство иностранных дел) Беларуси заявил, что верит в то, что правительство Ирана и иранский народ “способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране”.

Там категорически отвергли любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств.