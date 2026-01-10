Иран в огне. КСИР предупредил протестующих о "красной линии"

🎥 Видео

Опубликовано: 10.01.2026 13:35 , Обновлено: 04.03.2026

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), военное формирование, непосредственно контролируемое верховным лидером страны аятоллой Хаменеи, выступил с новым заявлением на фоне все более масштабных проектов по всей террирри страны.

В КСИР предупредили, что защита достижений Исламской революции 1979 года, приведшей к власти нынешний режим, является «красной линией», сообщило государственное телевидение.

Корпус стражей исламской революции был сформирован после иранской революции с целью защиты Исламской революции. США, Австралия и Канада признали КСИР террористической организацией.

Несмотря на блокировку властями интернета в стране, из Ирана просачиваются видеозаписи. На улицах Тегерана горят здания и мечети. В том числе загорелась мечеть Аль-Расул на северо-западе города. Похожие кадры поступили из района Саадат-Абад: демонстранты скандируют «Смерть Хаменеи», а из соседнего здания виден огонь.

Другие записи показывают горящие жилые дома в районе Нармак на северо-востоке Тегерана. На заднем плане слышны выстрелы и крики людей. Иранские эмигрантские телеканалы опубликовали кадры с протестов в других иранских городах, включая Мешхед на востоке страны, Тебриз на севере и Кум к югу от Тегерана. Об этом сообщило информационное агентство AP.

Согласно последним данным американского информационного агентства Human Rights Activists News Agency, число погибших в ходе протестов в Иране возросло с 62 до 65 человек.

Большинство смертей зарегистрировано за пределами столицы страны - Тегерана. Наибольшее число погибших – в провинциях Чахармахал и Бахтиари, Илам, Керманшах и Фарс – составляет 38 человек. HRANA также сообщила об аресте 2311 человек.

Власти, тем временем, усиливают контроль на улицах Тегерана. На одной из главных магистралей столицы Ирана спецподразделения сил безопасности через каждые 10 метров установили блокпосты, их занимают силовики, вооруженные автоматами Калашникова.

В свою очередь, начальник штаба иранской армии генерал-майор Амир Хатами осудил «риторику против иранского народа» со стороны США. «Если враг совершит ошибку, он столкнется с более решительным ответом, и мы отрубим руку любому агрессору», — сказал он.

Заявление было сделано после того, как Дональд Трамп заявил, что Америка вмешается, если власти начнут убивать протестующих.

«Я очень четко дал понять, что если они начнут убивать людей так, как они это делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим по ним очень сильно по самому больному. Это не означает ввод войск на землю, но это означает, что мы ударим по самому больному», - сказал он.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио написал в социальных сетях о поддержке протестов в Иране со стороны Америки. Госсекретарь США заявил, что его страна “поддерживают храбрый народ Ирана”.

Тем временем американские СМИ пишут, что Иранские чиновники явно растерянны: они сообщают, что они не знают, как сдержать волну протестов, рассказал NYT высокопоставленный иранский госслужащий на условиях анонимности. По его словам, к подавлению выступлений на самом деле хотят привлечь Корпус стражей Исламской революции – хотя эта структура обычно не занимается внутренней безопасностью.