Иран сделал США предложение. Трамп все равно думает об атаке

Опубликовано: 28.02.2026 09:11 , Обновлено: 04.03.2026

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди, который выступил посредником на переговорах между США и Ираном, заявил, что стороны достигли значительного прогресса и что «мирное соглашение находится в пределах нашей досягаемости».

В интервью телеканалу CBS он заявил, что Иран согласился «никогда, ни при каких обстоятельствах не иметь… ядерных материалов, которые позволят создать бомбу», и что его существующие запасы обогащенного урана будут «смешаны до минимально возможной концентрации» и переработаны в ядерное топливо.

«Сейчас мы говорим о нулевых запасах, и это очень, очень важно, потому что если вы не можете накапливать обогащенный материал, то вы никак не сможете создать бомбу», — добавил оманский дипломат.

По его словам, Тегеран готов предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «полный доступ» к своим ядерным объектам для проверки условий сделки.

Однако Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о нанесении ударов по Ирану, но «не доволен» ситуацией, и применение военной силы, включая смену режима, остается одним из вариантов.

«Мы не совсем довольны тем, как они [Иран] вели переговоры. У них не может быть ядерного оружия, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры», — заявил Трамп журналистам.

Слова прозвучали в Белом доме в пятницу после того, как переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана завершились, по мнению Вашингтона, безрезультатно.

Трамп заявил журналистам, что он выступает за дипломатию, но повторил свою позицию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. «Было бы замечательно, если бы они вели переговоры… добросовестно и по совести, но пока они к этому не пришли», — сказал он.

На вопрос о том, могут ли удары США привести к смене режима в Иране, он ответил: «Никто не знает. Возможно, это произойдет, а возможно, и нет. Было бы хорошо, если бы мы могли сделать это без этого, но иногда приходится».