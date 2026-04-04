Иран сбил американский истребитель F-15. Что известно о судьбе пилотов

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Опубликовано: 04.04.2026 08:32 , Обновлено: 04.04.2026

Американский двухместный истребитель F-15 потерпел крушение над Ираном. Факт аварии подтвердили два американских чиновника телеканалу NBC News. NBC сообщил, что один из пилотов был спасен.

Власти Ирана утверждают, что именно войска страны смогли сбить американский самолёт. Сразу после аварии началась поисковая операция.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как вооруженные иранцы стреляют по американским вертолетам, вылетевшим на поиски пилотов.

Харлан Уллман, бывший высокопоставленный офицер ВМС США и старший советник Атлантического совета в интервью Al Jazeera заявил, что любая операция США по спасению пилота из сбитого истребителя F-15E будет «крайне опасной».

По его словам, американские военные, скорее всего, начнут «пехотные операции с использованием вертолетов, самолетов AC-130, которые будут двигаться на малой высоте, и они очень уязвимы».

В Иране же за захват американского экипажа F-15 объявили награду. Также власти сыронизировали над президентом США: «После 37 побед подряд над Ираном эта блестящая война без стратегии, которую они начали, теперь понижена со «смены режима» до «эй! Кто-нибудь может найти наших пилотов? Пожалуйста?»

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в комментарии для СМИ: «Мы на войне». Ранее он настаивал на том, что в Персидском заливе идёт не война, а специальная операция.

Также Дональд Трамп заявил, что этот инцидент не повлияет на переговоры с Ираном.

Позднее Иран заявил, что взял в плен американского пилота, который катапультировался из сбитого истребителя над центральной частью страны, и сбил второй американский F-35, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.

Опубликовано пустое фото кресла сбитого самолёта.

США официально этого не подтвердили. При этом американские СМИ писали, что Иран сбил F-15.