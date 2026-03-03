Иран сам признался, что обогатил уран для 11 ядерных бомб - Уиткофф

Опубликовано: 03.03.2026 10:18 , Обновлено: 04.03.2026

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран на переговорах в начале 2026 года сам сообщил американской делегации, что обладает достаточным количеством обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб.

Уиткофф утверждает, что иранские дипломаты «гордились, что им удалось обойти всевозможные протоколы контроля”.

“На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам — без всякого стыда — что они контролируют 460 кг 60-процентного обогащенного урана и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб”, — рассказал Уиткофф в эфире Fox News.

[inf]Для большинства реакторов АЭС (PWR, BWR) требуется низкообогащенный уран с содержанием изотопа уран-235 на уровне 3–5%. Природный уран, содержащий лишь 0,7%. Таким образом обогащение урана до уровня 60% сложно оправдать мирными целями.

При этом, хотя теоретически ядерную бомбу можно создать из урана с уровнем обогащения от 20% (высокообогащенный уран, ВОУ), на практике используют 90%-ный. Хотя бы потому, что для 90% урана критическая масса составляет около 15–20 кг.

Иран официально заявлял в 2021 году, что намерен обогащать уран до 60% в ответ на саботаж его подземных установок по обогащению урана в Натанзе.

До этого Иран производил уран, обогащенный до уровня чуть менее 20%, что было преднамеренным нарушением условий сделки с США, которая ограничила уровень обогащение урана в Иране до 3,67%.[/inf]

По словам Уиткоффв, переработать 60-процентный обогащенный уран в 90-процентный можно «примерно за неделю, может быть за десять дней». Спецпосланник Трампа заявил, что в таком случае «их [иранцев] практически невозможно остановить».

В ответ США потребовали от Ирана полностью отказаться о ядерной программы, а взамен предложили Ирану на протяжении 10 лет оплачивать ядерное топливо для иранской АЭС. «Но это было категорически отвергнуто», - заявил Уиткофф.

По его словам, иранские переговорщики заявили о своем «неотъемлемом праве» на обогащение ядерного топлива, на что американская сторона ответила, что у нее есть неотъемлемое право остановить Тегеран.

При этом США считали сделку с Ираном невозможной уже после второй встречи, признался Уиткофф: «Мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им последний шанс».

Иранские власти не отрицали, вот обогащают уран, однако публично заявляли, что не намеревались производить из его ядерное оружие.