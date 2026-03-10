Иран призвал ООН осудить США и Израиль за кислотные дожди над Тегераном

Опубликовано: 10.03.2026 19:51 , Обновлено: 10.03.2026

Власти Ирана обратились в ООН с призывом осудить США и Израиль за «явное экологическое преступление» из-за бомбардировки топливных складов в Тегеране и других городах в минувшие выходные.

В результате атак в столице Ирана выпали кислотные дожди, а также образовались густые клубы дыма, которые буквально заслонили солнце и вызвали у жителей проблемы с дыханием и раздражение кожи.

В письме, адресованном генеральному секретарю Антонио Гутерреша, посол Ирана в ООН Саид Иравани написал, что взрывы «выбросили большое количество опасных соединений, включая углеводороды, серу и оксиды азота», создав «сильное загрязнение воздуха и серьезные риски для здоровья».

Последовавшие за этим дожди привели к «рассеиванию и осаждению этих загрязняющих веществ в результате образования высококислотных осадков».

«Подобные события могут привести к серьезному повреждению дыхательных путей населения и обширной деградации окружающей среды, включая загрязнение водных ресурсов и ущерб экосистемам и живым организмам», - говорится в письме.

В ответ на это все медицинские учреждения в провинции Тегеран были приведены в состояние повышенной готовности, а департамент охраны окружающей среды Ирана рекомендовал жителям оставаться дома, сказал Иравани.

«Эти нападения представляют собой явное нарушение международных обязательств, вытекающих из многосторонних соглашений по охране окружающей среды, включая Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата и Конвенцию о биологическом разнообразии, которые подчеркивают ответственность государств за защиту глобальной окружающей среды и за воздержание от действий, которые могут нанести широкомасштабный экологический вред”, - написал посол Ирана.