Иран признал гибель Лариджани, «фактического главы» страны

Опубликовано: 18.03.2026 07:36 , Обновлено: 18.03.2026

Иранское гостелевидение во вторник официально подтвердило гибель Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ). В заявлении ВСНБ Ирана говорится, что Лариджани был убит в результате нападения вместе со своим сыном, помощником Резой Баятом и несколькими соратниками.

Глава иранской армии Амир Хатами пригрозил принять «решительные» меры в связи с убийством главы Совета безопасности Али Лариджани.

«В нужное время и в нужном месте будет дан решительный, сдерживающий и беспощадный ответ преступной Америке и кровожадному сионистскому режиму», — говорится в заявлении Хатами. Он добавил, что смерть Лариджани и других «мучеников» будет отомщена.

Иранская Революционная гвардия (КСИР) заявила, что уже выпустила ракеты по центральному Израилю в «месть» за смерть Лариджани, сообщило информационное агентство AFP.

Израильские военные ранее утверждали, что убили Лариджани в результате авиаудара под Тегераном. Согласно заявлению израильской армии, Лариджани был назван «фактическим главой» Ирана.

Убитый секретарь ВСНБ Ирана Али Лариджани предупреждал США и Израиль, что убийство иранских лидеров только укрепит страну. Лариджани сделал это заявление за неделю до своей гибели в результате израильского удара.