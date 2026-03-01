Иран признал, что специально бьет по отелям в Дубае и Бахрейне

Опубликовано: 01.03.2026 18:12 , Обновлено: 04.03.2026

На фоне многочисленных видео и свидетельств очевидцев из ОАЭ, Бахрейна и Кувейта министр иностранных дел Ирана признал: иранские военные специально обстреливают отели в странах Персидского залива.

«Мы начали с атак на их военные базы. Они эвакуировали военные базы и перебрались в отели, где создали для себя живые щиты. На самом деле это не является актом войны. Мы стараемся наносить удары только по военному персоналу и объектам, помогающим вооруженным силам США в их операции против Ирана», — заявил глава иранского МИД (Министерства иностранных дел) Аббас Аракчи.

Ранее ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) предупредили Иран, что могут предпринять военные меры, если его войска не прекратят обстрел территории страны.

Тем временем в Дубае застряли белорусские туристы. «Белавиа» уже вторые сутки отменяет рейс из-за закрытого воздушного пространства.