Иран пригрозил туристам по всему миру: «Не будут в безопасности»

Опубликовано: 21.03.2026 10:17 , Обновлено: 21.03.2026

На фоне непрекращающейся войны иранские власти повышают ставки и переходят к угрозам странам и людям не только в Персидском заливе, но и по всему миру.

Главный представитель иранской армии генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что «парки, зоны отдыха и туристические места» по всему миру не будут в безопасности для “врагов Ирана”.

Иранский военный не уточнил, что имел в виду. Однако угроза, цитируемая Associated Press, вызвала опасения, что Тегеран может вернуться к использованию атак спонсируемых им боевиков и террористов за пределами Ближнего Востока. Таким образом, Тегеран может применить тактику давления для прекращения ударов со стороны США и Израиля.

Однако ранее президент США Дональд Трамп объявил, что не намерен заключать перемирие с остатками иранских властей, так как США «стирают с лица земли» Иран.