Иран пригрозил Трампу в ответ на угрозу "каменного века" бомбежками своих соседей
Представитель министерства иностранных дел Ирана выступил с заявлением в ответ на речь Трампа, в которой президент США предупредил, что Иран должен согласиться на сделку в течение двух-трех недель, иначе ему грозят удары по всем его электростанциям.
«Мы не потерпим этот порочный круг войны, переговоров, прекращения огня и повторения той же схемы», — заявил Эсмаил Багаи, назвав продолжающийся конфликт «катастрофическим не только для Ирана, но и для всего региона и за его пределами».
Багаи утверждает, что Иран будет продолжать удары в том числе и по территории соседних стран, хотя не считает их врагами.
«Мы неоднократно заявляли о своей решимости продолжать добрососедские отношения со всеми ними. Проблема в том, что Соединенные Штаты и Израиль используют их территории для осуществления военной агрессии против Ирана», — сказал он.
«Это несправедливая война, навязанная иранскому народу. У нас нет иного выбора, кроме как дать решительный отпор», — добавил он.