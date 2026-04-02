Иран пригрозил Трампу в ответ на угрозу "каменного века" бомбежками своих соседей

Опубликовано: 02.04.2026 10:22 , Обновлено: 02.04.2026

Представитель министерства иностранных дел Ирана выступил с заявлением в ответ на речь Трампа, в которой президент США предупредил, что Иран должен согласиться на сделку в течение двух-трех недель, иначе ему грозят удары по всем его электростанциям.

«Мы не потерпим этот порочный круг войны, переговоров, прекращения огня и повторения той же схемы», — заявил Эсмаил Багаи, назвав продолжающийся конфликт «катастрофическим не только для Ирана, но и для всего региона и за его пределами».

Багаи утверждает, что Иран будет продолжать удары в том числе и по территории соседних стран, хотя не считает их врагами.

«Мы неоднократно заявляли о своей решимости продолжать добрососедские отношения со всеми ними. Проблема в том, что Соединенные Штаты и Израиль используют их территории для осуществления военной агрессии против Ирана», — сказал он.