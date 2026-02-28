Иран пригрозил ответом. В США и Израиле рассказали, сколько дней будут бомбить

Опубликовано: 28.02.2026 10:19 , Обновлено: 04.03.2026

В Иране ожидаемо жёстко отреагировали на начало бомбежек. "Мы предупреждали вас! Теперь вы вступили на путь, конец которого больше не в ваших руках", — заявил председатель Комитета национальной безопасности в иранском парламенте Эбрахим Азизи.

Пока не ясно, что могут предпринять военные Ирана. В прошлый раз, летом 2025 года, Тегеран попытался ударить ракетами по Израилю, но ущерб был очень ограниченный. В свою очередь, израильские военные в течение часов взяли под контроль воздушное пространство Ирана и беспрепятственно бомбили военные и ядерные объекты.

Тем временем Израиль взломал популярное иранское приложение «Бад Сабах», используемое для определения времени молитвы. Вместо него жители Ирана получают сообщения с призывом к свержению иранского режима.

А в Иране слышны новые взрывы, не только в Тегеране, но также в городах Исфахан, Карадж и Керманшах.

В этот раз американские чиновники ожидают, что удары по Ирану будут более интенсивными, чем бомбардировка ядерных объектов в июне прошлого года, пишет The New York Times. По данным Reuters, дату операции выбрали несколько недель назад.

В Израиле же сообщают, что совместные удары США и Израиля по Ирану продлятся как минимум четыре дня.

По словам израильского чиновника, операция носит интенсивный характер и рассчитана на несколько этапов.

“Тегеран будет выглядеть не так, как раньше уже на следующий день”, — заявил источник.

Американский чиновник сообщил телеканалу Al-Jazeera, что совместные американо-израильские авиаудары направлены на “демонтаж иранского аппарата безопасности”.

New York Times опубликовал подробности американского участия в ударах по Ирану.

«Десятки американских ударов наносятся штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев, сообщил американский чиновник. Американские официальные лица заявляют, что эта атака будет гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года», - пишет газета.

Окончательное решение об атаке США и Израиля по Ирану было принято в последние 24 часа. Вашингтон и Тель-Авив пришли к выводу, что продолжать переговоры с Тегераном невозможно, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источники в Израиле.