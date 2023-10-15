Иран предупредил Израиль, что вступит с ним в войну - Jerusalem Post

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 15.10.2023 09:40 , Обновлено: 15.10.2023

Издание The Jerusalem Post сообщила, что Иран направил частное послание Израилю через ООН о том, что он может вмешаться, если тот продолжит военную кампанию в Газе.

В сообщении, также впервые опубликованном израильским новостным сайтом Walla, говорится, что Тегеран предупредил о “далеко идущих последствиях”, если бомбардировки Сектора Газа Силами обороны Израиля не будут прекращены.

При этом сейчас дипломаты лихорадочно работают над предотвращением перерастания войны между Израилем и ХАМАСом в масштабный региональный конфликт, в который могут вступить Иран и воинствующая ливанская группировка “Хезболла”.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в субботу в Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом, чтобы обсудить ситуацию. Позже Амир Абдоллахиан встретился с главарем поиияеского крыла ХАМАСа Исмаилом Ханией в Дохе, Катар, и они договорились продолжать сотрудничество для достижения целей группировки террористов, говорится в заявлении ХАМАСа.

Ткм временем, израильский чиновник заявил, что Иран пытается перебросить стратегическое оружие в Сирию или через нее, чтобы открыть второй фронт в войне Израиля с ХАМАСом, сообщило Reuters со ссылкой на сообщение в Twitter.

США предупредили Иран

Министр обороны США подтвердил, что США направляют вторую авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье, заявив, что это делается “для сдерживания враждебных действий против Израиля или любых усилий по расширению этой войны после нападения ХАМАСа”.

Ллойд Остин заявил в субботу, что развертывание свидетельствует о “непоколебимой приверженности Вашингтона безопасности Израиля и нашей решимости сдерживать любого государственного или негосударственного субъекта, стремящегося к эскалации этой войны”.

Авианосец USS Eisenhower и связанные с ним военные корабли присоединятся к другой авианосной группе, уже развернутой в регионе после нападения на Израиль неделю назад и продолжающихся ответных действий Израиля. США отправили боеприпасы в Израиль и предупредили другие страны о недопустимости эскалации конфликта.